شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يحذر لاعبي الزمالك من الاعتراض على الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للاعبيه بعدم الاعتراض نهائيًا على الحكام أو الدخول في مشادات مع لاعبي المنافس بدون داعي حتى لا يحصلوا على إنذارات مجانية قبل اللقاءات المقبلة والهامة للفريق.

ويتخوف جهاز الزمالك من غياب أيًا من العناصر الأساسية عن صفوف الفريق في لقاء القمة أمام الأهلي وضرورة الحفاظ على القوام الأساسي بدون أي تغيير وتجنب الحصول على إنذارات بدون داعي في اللقاءات المقبلة للفريق.



وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لمثليهما في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورب.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز غدا الأحد على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.