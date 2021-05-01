شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يحذر لاعبي الزمالك من الاعتراض على الحكم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للاعبيه بعدم الاعتراض نهائيًا على الحكام أو الدخول في مشادات مع لاعبي المنافس بدون داعي حتى لا يحصلوا على إنذارات مجانية قبل اللقاءات المقبلة والهامة للفريق.
ويتخوف جهاز الزمالك من غياب أيًا من العناصر الأساسية عن صفوف الفريق في لقاء القمة أمام الأهلي وضرورة الحفاظ على القوام الأساسي بدون أي تغيير وتجنب الحصول على إنذارات بدون داعي في اللقاءات المقبلة للفريق.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لمثليهما في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورب.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز غدا الأحد على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.