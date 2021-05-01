شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان مباراة الاهلى وغزل المحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات و الزحف نحو اعتالء صدارة بطولة الدورى المصري الممتاز، يحل الاهلى ضيفا على غزل المحلة الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، ويسعى الاهلى بقيادة بيتسو موسيماني ولاعبى الفريق لتعويض تعادلهم الاخير امام الجونة بهدف لمثلة .

وتحدد موعد مباراة الاهلى وغزل المحلة الاثنين المقبل عند التاسعة و النصف مساء .

كما تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة على ستاد الغزل بعدما تم استبدال مباراة الدور الاول والتى انتهت بفوز الاهلى بثلاثية نظيفة واقامتها بستاد السلام .

ويحتل محمد شريف صدارة هدافى بطولة الدورى المصري مشاركة مع احمد سمير وعمر كمال و حسام حسن ب9 اهداف .