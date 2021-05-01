شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استاد النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد النادي الأهلي اليوم السبت، حدثًا تاريخيًا في تمام الوحدة ظهرًا، إذ قام مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.
ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.
وكان مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء الاستاد، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص المجلس على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.
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