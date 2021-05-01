شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه: تأهل الصاوي للأولمبياد ليس وليد الصدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعاته بالإنجازات التي تتوالى داخل جدران اللعبة بعدما انتزع على الصاوي بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو الصيف الجاري.

وأكد الدهراوي أنه بتأهل الصاوي إلى الأولمبياد تكون لعبة الكاراتيه المصرية قد ضمنت تواجد نجمين في دورة الألعاب الأولمبية بعدما سبق وأن انتزعت جيانا فاروق بطاقة العبور إلى المنافسات.

وأضاف أنه بالإمكان تأهل مجموعة أخرى من اللاعبين إلى الأولمبياد وذلك من خلال بطولة فرنسا وهي آخر البطولات التي ستمنح بطاقة العبور إلى دورة الألعاب.

وأوضح الدهراوي أن الإنجاز بتأهل الصاوي إلى الأولمبياد لم يكن وليد الصدفة في ظل الخطة التي وضعها الاتحاد للحفاظ على لياقة اللاعبين في فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وهذا خير دليل على الخطة المدروسة التي وضعها الاتحاد بتواصله المستمر مع اللاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات وكافة المناطق التابعة للاتحاد، مشيرًا إلى أنه على ثقة كاملة في إمكانية تأهل مجموعة أخرى من اللاعبين إلى الأولمبياد معربا عن تفاؤله بانتزاع ميدالية أولمبية في لعبة الكاراتيه.‎