شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: النجوم قادرون على تعويض غيابات بيراميدز .. والإدارة توفر كل الإمكانيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز إن وجود عدد كبير من النجوم في فريقه ميزة كبيرة جدًا موكدًا أنهم يتحملون المسؤولية ويعوضون الغيابات بسبب الضغط الكبير للمباريات، حيث يواجه بيراميدز العديد من الغيابات بسبب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون بعد كل مباراة، حيث وصلت ذروتها في مباراة طلائع الجيش بالدوري والتي غاب عن الفريق فيها أكثر من ١٣ لاعبا بسبب الإصابات المختلفة، ولم يلعب بيراميدز مباراة واحدة هذا الموسم بقائمة مكتملة بسبب الإصابات.



وأنهى المدرب العام لبيراميدز تصريحه لـ«المصري اليوم» بتوجيه الشكر للإدارة واللاعبين على كل ما توفره الإدارة من دعم وإمكانيات وعلى كل ما يتحمله اللاعبون من ضغوط في سبيل تحقيق حلم الجميع بالفوز بإحدى البطولات التي يشارك بها بيراميدز هذا الموسم، مشددا على الأهمية القصوى لمواجهة الزمالك القادمة مساء الأحد بالدوري.

وأشار فتح الله إلى أنها مواجهة من نوع خاص أمام فريق كبير وقوي، يسعى بيراميدز للفوز بها ليستمر الفريق في تحقيق نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة وضمان الاستمرار في دائرة المنافسة بالدوري.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك مساء غد الاحد.