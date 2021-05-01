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كومان: ميسي يثق في ذكاء هذا اللاعب

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن تناول رونالد كومان، المدير الفني لفريق ، عن موقف ليونيل ميسي لاعب الفريق من مشروعه.

وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «لم يُظهر لي ميسي ولو للحظة واحدة، أنه لا يريد الانضمام إلى المشروع الذي كنت أفكر فيه، سواء في التدريب أو البطولات، ولا عندما يتعلق الأمر بوضع أفكاري موضع التنفيذ».

وأضاف: «التحدث مع ميسي وقادة برشلونة؟ لدي محادثات أيضًا مع بوسكيتس وبيكيه وسيرجي روبيرتو. إنهم المحاربون القدامى الذين تلقوا الكثير من الانتقادات في العام الماضي».

وواصل: «تحدثت مع فرينكي دي يونج عندما وصلت، وأشركت ميسي في تلك المحادثات. كان ليونيل يوافقني في الرأي».

وأتم: «يعتقد ميسي أن فرينكي لاعب رائع ويمكن أن يصل إلى مستوى أعلى. عندما نتحدث نحن الثلاثة، يعطي ميسي رأيه لفرينكي، ويرى أنه لاعب ذكي للغاية».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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