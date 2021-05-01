شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي لحظة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن سعادته بالتواجد في احتفالية وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، مؤكدأ أن هذه اللحظة تاريخية للجميع في محافظة الجيزة.

وقال محافظ الجيزة إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بذل مجهودا كبيرا في خروج هذا المشروع للنور، والحصول على موافقة إنشاء استاد النادي الأهلي.

وتابع راشد أن الدولة المصرية تشهد العديد من الإنشاءات الرياضية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الرياضة، ومشروع استاد النادي الأهلي يتوافق مع رؤية الدولة، ويتكامل مع مخططات التعمير التي تنتهجها الحكومة لزيادة المساحات المعمورة.

ومن المقرر أن يقام «استاد النادي الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبان فرعيان للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم إنجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولى في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.