شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استاد الأهلي إنجاز كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بجهود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والفكر المميز الذي يتمتع به، مؤكدًا على دعم وزارة الشباب والرياضة وكافة الاتحادات الرياضية للنادي الأهلي.

وقال إن وضع حجر أساس النادي الأهلي، يوم مؤثر في الرياضة المصرية، حيث سينضم استاد رياضي جديد إلى قافلة المنشآت التي تخدم الرياضة المصرية.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل للتنمية الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا في هذا المجال مع وزارة الإسكان، ممثلة في الدكتور عاصم الجزار، ويوجد تعاون مستمر بين الوزارات وكافة مؤسسات الدولة لتدشين المزيد من المنشآت الرياضية، في اطار الرؤية الاستراتيجية للدولة، كما وجه الشكر إلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على دعمه الكامل للرياضة المصرية.