شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي إلى ثمن نهائي مدريد المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاوزت الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، اليوم السبت، منافستها في الدور الثاني من بطولة مدريد المفتوحة، السلوفينية تامارا زيدانشك (80).

ولم تُسهل زيدانشك الأمور على المرشحة الأولى للقب، التي تمكنت أخيرا من حسم المباراة لصالحها، بنتيجة 6-4 و1-6 و6-3.

وبهذا الفوز صعدت بارتي، التي تخوض مدريد المفتوحة بعد التتويج ببطولة شتوتجارت، لثمن النهائي، حيث ستواجه الفائزة بين البولندية إيجا شيانتيك ولاورا سيجموند.