شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وقادة الأهلي يحضرون احتفالية وضع حجر الأساس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول، وكل من محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، منذ قليل في احتفالية وضع حجر أساس استاد الأهلي الجديد بفرع الشيخ زايد.
وجاء حضور عبدالحفيظ ورباعي الفريق نيابة عن فريق الكرة في الاحتفالية التاريخية التي تشهد وضع حجر أساس الاستاد الجديد.
وشهد فرع النادي بالشيخ زايد العديد من التجهيزات والاستعدادات قبل انطلاق احتفالية وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ووزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
ويستعد فرع الأهلي بالشيخ زايد لاستقبال هذا الحدث التاريخي، حيث قامت الإدارة التنفيذية للنادي بإعداد خيمة عملاقة، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مميزة قبل بدء احتفالية الإعلان عن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى الأحد الماضي عن الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء استاد النادي الأهلي، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية، بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.