شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح كهربا فرصة أخيرة أمام المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي لاعبه محمود عبد المنعم «كهربا» بسبب تراجع مستواه في المباريات التي شارك فيها منذ عودته من فترة الإيقاف بعد تجميده بسبب الأزمة التي نشبت بينه والمدير الفني خلال فترة سابقة.

وتحفظ المدير الفني على أداء اللاعب والفردية التي يتبعها في المباريات، بجانب الفرص التي أهدرها خلال اللقاءات السابقة.

وشدد المدير الفني على أنه سيمنح اللاعب فرصة أخيرة في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

وظهر محمود عبد المنعم كهربا بشكل متواضع أمام الجونة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.