شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف موعد إقامة منافسات كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رأى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على استكمال بطولة كأس مصر بعد نهاية الدوري.

وقال مصدر بالجبلاية الوضع حتى الآن هو استكمال كأس مصر بعد نهاية الدوري يوم 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف: «وضعنا الفترة من 28 إلى 30 مايو الحالي، موعدًا لمباريات كأس مصر خلال جدول المسابقات الذي أعلن منذ أيام، نظرًا لعدم وجود مساحة زمنية لإقامة المزيد من مباريات الكأس خلال الموسم».

وتابع: «لو خرج الأهلي وبيراميدز من البطولة الافريقية يمكن وقتها إجراء بعض التعديلات على المواعيد الخاصة بكأس مصر أو الدوري».