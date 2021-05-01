شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: «تمنيت اللعب في استاد الأهلي زمان والحلم أصبح حقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بوضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقال محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل وضع حجر الأساس: «الحمدلله رب العالمين.. تمنيت اللعب في استاد الأهلي زمان والحلم أصبح حقيقة»

وأوضح: «بدأ حلم الشيخ زايد في 2005 وتمنينا اكتماله حتى وصلنا لهذه اللحظة، وتخطينا العديد من العقبات»

وتابع: «أشكرالرئيس السيسي لدعم سرعة التنمية الرياضية في مصر، ومساعدة كل مؤسسات الدولة في الفترة الماضية، فقد حصلنا على الموافقات لاستاد الأهلي بشكل قانوني، وبمساندة ودعم كل مؤسسات الدولة».

وأكد: «مساحة الاستاد حوالي 48 ألف متر بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات»

وتابع: «سيتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لعمل التصميمات اللازمة للاستاد وكافة المنشأت الخاصة به، وستكلف الشركة أيضًا بالبحث عن مصادر التمويل، وأنا غير قلق تمامًا بشأن هذه النقطة لأن جمهور الأهلي دائمًا ما يساند النادي ويدعمه بشتى الطرق»

وأنهى الخطيب حديثه بتوجيه الشكر لدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، وتهنة مجلس الإدارة واللاعبين والعاميلن والأعضاء والأجهزة الفنية، وكذلك جمهور النادي الأهلي.