شكرا لقرائتكم خبر عن 1.750 مليون دولار في الموسم من بيراميدز لإقناع «ساسي» بالإنضمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مسئوولو نادي بيراميدز إغراءاتهم المالية للتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك من اجل ضمه الى صفوف الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل.

وعرضت ادارة النادي على اللاعب مبلغ قدره 1.750 مليون دولار في حالة موافقته على التوقيع لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل، فضلا عن وجود مكافأت مالية اخرى تصل الى 100 ألف دولار سنويا في حالة حصول اللاعب على جائزة أفضل لاعب، والاهداف التي يسجلها مع النادي الى جانب الحصول على البطولات المحلية والإفريقية.

وفشلت إدارة الزمالك حتى الأن في إقناع فرجاني ساسي بالتجديد للفريق، ويحق له التوقيع لأي نادي خاصة وأن عقده ينتهي نهاية الموسم الجاري.