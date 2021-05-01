شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: بيراميدز أكثر فريق تعرض لضغط مباريات هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق نادي بيراميدز، أن فريقه يعتبر أكثر أندية الدوري المصري الممتاز معاناة من ضغط اللقاءات خلال الموسم الحالي على المستويين المحلي والقاري، حيث خاض الفريق حتى الآن ٢٩ مباراة مختلفة في جميع البطولات التي يشارك فيها في الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ليكون أكثر الفرق المصرية خوضا للمباريات خلال الموسم الحالي متفوقا على جميع منافسيه حيث يعاني من ضغوط كبيرة في جدول مبارياته.

أوضح فتح الله أن الفريق خاص حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز ١٨ مباراة حيث فاز في ٧ لقاءات وتعادل في ٩ وخسر في مباراتين فقط، ويعتبر من أكثر الأندية خوضا للمباريات بالمسابقة رغم لعبه كذلك في كأس الكونفدرالية الأفريقية ممثلا وحيدا للكرة المصرية وبلوغه لربع نهائي البطولة مثل الأهلي الممثل المصري الوحيد في دوري أبطال أفريقيا والذي لعب عددا أقل من بيراميدز في مباريات الدوري.

وفي كأس مصر، تأهل بيراميدز لدور الستة عشر بعد الفوز على العبور، ليضرب موعدا مع سموحة في مباراة صعبة على الطرفين.

وفي كأس الكونفدرالية خاض بيراميدز حتى الآن ١٠ مباريات، أي أكثر من الأهلي بفارق مباراتين رغم وصول الفريقين للدور ربع النهائي في بطولتي أفريقيا للأندية، حيث لعب بيراميدز مباراتين في دور ال٣٢ ومثلهما في دور ال٣٢ التكميلي قبل خوض ٦ مباريات في دور المجموعات ليتأهل الفريق للدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي في ثاني مشاركاته التاريخية بكأس الكونفدرالية.

شدد المدرب العام على أن بيراميدز الفريق الوحيد الذي خاض ٣ مباريات متتالية خارج أرضه محليا وقاريا في خلال ٧ أيام فقط كانت أمام المحلة باستاد المحلة يوم ١٧ أبريل قبل خوض لقاء نكانا خارج مصر في زامبيا يوم ٢١ بكأس الكونفدرالية ليعود بطائرة خاصة للقاهرة يوم ٢٢ قبل السفر في الثالث والعشرين إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري باستاد الإسكندرية يوم ٢٤ من نفس الشهر .