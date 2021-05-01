شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكشف مصادر تمويل استاد الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى خلال حفل وضع حجر أساس استاد النادي الاهلى، عن مساحة الاستاد الذي يضع مجلس الإدارة حجر أساسه اليوم، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجازه.

وقال الخطيب في كلمته، على هامش احتفالية وضع حجر الأساس اليوم السبت: «استاد الأهلي حلم راود كل الأجيال وبدأنا في تحقيقه بالفعل. وحصلنا على كل الموافقات التي انتظرناها لسنوات طويلة. سيكون هناك استاد رياضي وخلفه مدينة رياضية بفرع النادي بالشيخ زايد».

وأضاف: «المساحة المخصصة للاستاد 48 ألف متر، بجانب المدينة الرياضية ومشتملاتها من ملاعب تدريبات وأماكن انتظار السيارات وفندق الرياضيين والصالة المغطاة».

وختم: «المدة المتوقعة لإنشاء الاستاد 5 سنوات. والسعة الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف متفرج. هناك مشاورات خاصة بشأن التصميمات النهائية حيث لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن».

وكشف الخطيب أن التمويل لن يكون عائقا خصوصا أن اسم الاهلى كبير وتجاري بجانب وجود جماهير خلفه، وهو ما سيساعد في جذب مصادر التمويل.