شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز بدر بانون لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي تجهيز بدر بانون مدافع الفريق للاستعانة به في مباراة غزل المحلة المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة.

وخضع بدر بانون لتدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية مع الثنائي حمدي فتحي ومحمود متولي، لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.