شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس تعديل خطة اللعب أمام المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي تغيير خطة اللعب امام غزل المحلة بعد الإنتقادات التي طالت المدير الفني من جانب لجنة التخيطيط برئاسة محسن صالح بعد تراجع الأداء عقب التعادل أمام الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس المؤجلة من الدوري الممتاز.

ويبحث المدير الفني اللعب برأسي حربة هما محمد شريف ومروان محسن، فضلا عن اللعب بمركز الوسط المدافع بلاعب واحد هو عمرو السولية، ويعالج المدير الفني خلال تدريبات الفريق الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والتي تمثلت في عدم التمركز السليم داخل منطقة الجزاء في الكرات الثابتة للمنافسين والتي تسببت في هدف التعادل للجونة الذي سجله محمد نجيب.

ورفض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اتهامه بالاعتماد على طريقة دفاعية خلال مواجهة الجونة.

وأكد موسيماني أن الفريق أهدر عددا من الفرص ودفع بالثنائي محمد مجدي أفشة وصلاح محسن لزيادة الفاعلية الهجومية، لكن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم.