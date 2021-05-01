شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة كبيرة في السباق التراثي بالوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهدت منافسات اليوم السابع من فعاليات مهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل 2021، تحديات كبيرة في السباق التراثي في نسخته الثانية، والذي أقيمت منافساته، أمس، ضمن فعاليات المهرجان، وشهدها الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وأقيمت الأمسية التراثية، على مدار 15 شوطاً، منها 10 للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة، و5 أشواط للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة بميدان الوثبة الجنوبي في العاصمة أبوظبي لمسافة 3 كلم.

وتصدر «مفرج» لمحمد أحمد محمد المهيري أول أشواط السباق التراثي، ونال الناموس، وفي الشوط الثاني كان «عكاش» لراشد منصور بن سرود الخييلي على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط، وفي الشوط الثالث فاز «هملول» لحمد أحمد سعيد بالحب العامري بناموس الشوط، وفي الشوط الرابع كسبت «دبي» لسعيد أحمد عبدالله الفلاسي الناموس، وطار «الكايد» لراشد سعيد راشد بن غدير الكتبي بناموس الشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حلق «مغرد» لسعيد مطر عبدالله الفلاسي بناموس الشوط السادس، وسيطرت «صوغة» لسعيد محمد بن عميرة الراشدي على مجريات الشوط السابع، وكسب «البطل» لمحمد سعيد محمد الغفلي ناموس الشوط الثامن، وطار «متعب» لأحمد راشد سعيد المنصوري بناموس الشوط التاسع، وفي عاشر الأشواط ذهبت الصدارة والناموس إلى «شاهين» لأحمد راشد سعيد راشد الخاطري.