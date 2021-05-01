شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشطات» تحذر من تداول معلومات خاطئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتورة ريمة الحوسني وسائل الإعلام والجماهير بعدم تداول أي معلومات حول ظهور عينات إيجابية للرياضيين قبل صدور القرار الرسمي من جانبها لكونه يتسبب في ضرر مادي على الرياضيين والأندية، مؤكدة أن أبواب الوكالة مفتوحة أمام الاستفسارات للرد عليها ضمن المعايير المعتمدة لذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي المفتوح الذي عقدته الوكالة للإعلاميين عبر تقنية الفيديو وهي أول مبادرة للوكالة موجهة لوسائل الاعلام.

وقالت الحوسني إن مبدأ السرية في نشر هوية الرياضي مكفول وفقاً للوكالة الدولية وهو لا تنازل عنه لحين صدور القرار النهائي تجاه الرياضي، لافتة إلى أن هنالك عقوبات صارمة ضد جميع العاملين في الوكالة في حال جرى إفشاء المعلومات من طرفهم.

وأضافت: «كانت هناك ملاحظات حول التخبط في نشر الأخبار حول وجود عينات إيجابية لدى رياضيين ونسج قصص حولهم، وجرى طرح القضايا بطريقة لا تتناسب مع حقيقة الوضع، البعض يتناول الأخبار ولكن من دون مصدر رسمي لذلك فإن موضوع إدارة نتائج العينات يحتاج لمعرفة دقيقة».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، الدكتور مطر النيادي إن الرياضي هو المسؤول الأول عن كل ما يتناوله من مواد، وأضاف خلال مداخلته في اللقاء الاعلامي: «دائماً ما نخبرهم خلال الحملات التثقيفية بضرورة عدم الوقوع في المخالفات، هنالك بعض الحالات التي يثبت فيها جهل اللاعب بتناول مواد محظورة».

وبدوره، شرح مسؤول الشؤون الفنية في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عمرو عادل اللوائح وآلية الإعفاء العلاجي والآلية المتبعة في إدارة النتائج.