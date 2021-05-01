شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب 7 مواجهات مثيرة بين أسوان والطلائع قبل مباراة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره أسوان فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع كأس مصر، فيما حقق أسوان فوزاً بهدف دون رد على الجونة ليصعد لدور الثمانية بالكأس.

آخر ظهور للطلائع وأسوان فى الدوري

وشهد آخر ظهور بالدوري لطلائع الجيش فوزاً على الجونة بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة، فيما فاز أسوان على إنبى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ترتيب الطلائع وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 22 ، فيما يحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 21 ومازال لديه مباراة مؤجلة.

تاريخ مواجهات الطلائع وأسوان

تاريخيا مواجهة اليوم هى الثامنة بين الفريقين فى مسابقة الدوري، فهى مواجهة متكافئة تاريخيا، حقق أسوان فوزين وحقق الطلائع فوزاً واحداً، وتعادلا أربعة مرات.

المواجهة الأولي في الجولة الثالثة للنسخة 57، بجهاز الرياضة، انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم الراحل علاء علي لأصحاب الأرض في الشوط الأول، وتعادل محمد فوزي للضيوف، وشهدت المباراة طرد حارس الطلائع عماد السيد في نهاية المباراة، ومن قبله محمد سيد زيزو لاعب أسوان.

وفي الدور الثاني بأسوان، حقق طلائع الجيش فوزه بهدف للمخضرم أحمد عيد عبدالملك، وشهدت المباراة أهدار ضربة جزاء من محمد الفيومي لأصحاب الأرض.

وفي الموسم التالي، تعادلا مجددا بجهاز الرياضة ولكن سلبيا هذه المرة، وواصل أسوان مسلسل إهدار ضربات الجزاء وهذه المرة للاعب عمر بسام قبل النهاية، وطرد بعدها زميله محمد محسن السيد.

وفي أسوان، حقق زهرة الجنوب أول فوز له، بهدف دون رد، سجله مصطفي البدري.

وفى لقاء الدور الاول لدوري الموسم الماضى تعادل الفريقين بهدف لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بأسوان فى 29 ديسمبر 2019 تقدم أحمد سمير للطلائع وتعادل فادى فريد لتماسيح النيل ، ثم فى لقاء الدور الثانى تعادل الفريقين سلبياً على ستاد جهاز الرياضة فى 2 سبتمبر 2020 .

وفى لقاء الدور الاول لدوري هذا الموسم فاز أسوان بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 16 ديسمبر 2020 بالجولة الثانية للمسابقة والذى أقيم على ستاد بتروسبورت ، سجل ثنائية زهرة الجنوب هيثم مصطفى ومحمود شبانة وسجل هدف الطلائع الوحيد أحمد سمير.

بسيونى يفتش عن تحسين وضع الطلائع فى الدوري

وعقد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع جلسات نفسية مكثفة مع لاعبيه لعلاج آثار وداع بطولة كأس مصر أمام المصرى البورسعيدى بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر للبطولة لاسيما بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية، حيث طالبهم بغلق صفحة الكأس والتركيز على تحسين وضع الفريق في جدول الدوري بداية من مواجهة زهرة الجنوب الليلة.

علاء عبد العال يطمح لحصد النقاط الثلاث الليلة

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لخطف نقاط مباراة الطلائع الليلة لتحسين وضع تماسيح النيل في جدول الدوري بعد الانتفاضة التي تحققت في الأسابيع الأخيرة سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.