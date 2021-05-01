شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والرياضة ومجلس إدارة استادات فى حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا ظهر اليوم، السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

وحرص على التواجد في هذا الحفل كل من المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، المستشار الإعلامي للشركة ورئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع.

وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين ورموزه على حضور حفل وضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، ومنهم طه إسماعيل، شطة، مجدي عبد الغني، عادل طعيمة، محسن صالح، زكريا ناصف، فتحي مبروك، حمادة صدقي، ماهر همام، إبراهيم عبد الصمد، عادل طعيمة، أسامة حسني، طارق سليمان، هاني رمزي، رمضان السيد، محمد حشيش، أمير عبد الحميد، الخبير بروكيتش مدير قطاع الناشئين في الأهلي، علاء عبد الصادق، إسلام الشاطر، خالد بيبو ومحمود صالح

كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومعه رباعي الأهلي ، محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، سعد سمير ووليد سليمان.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (1)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (2)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (3)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (4)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (5)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (6)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (7)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (8)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (9)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (10)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (11)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (12)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (13)







حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (15)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (16)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (17)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (18)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (19)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (20)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (21)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (22)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (23)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (24)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (25)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (26)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (27)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (28)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (29)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (30)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (31)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (32)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (33)



حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (34)



















































































































































