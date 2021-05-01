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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والرياضة ومجلس إدارة استادات فى حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا ظهر اليوم، السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.
وحرص على التواجد في هذا الحفل كل من المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، المستشار الإعلامي للشركة ورئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع.
وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي السابقين ورموزه على حضور حفل وضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، ومنهم طه إسماعيل، شطة، مجدي عبد الغني، عادل طعيمة، محسن صالح، زكريا ناصف، فتحي مبروك، حمادة صدقي، ماهر همام، إبراهيم عبد الصمد، عادل طعيمة، أسامة حسني، طارق سليمان، هاني رمزي، رمضان السيد، محمد حشيش، أمير عبد الحميد، الخبير بروكيتش مدير قطاع الناشئين في الأهلي، علاء عبد الصادق، إسلام الشاطر، خالد بيبو ومحمود صالح
كما حضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومعه رباعي الأهلي ، محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، سعد سمير ووليد سليمان.
ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.
وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
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حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (6)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (7)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (8)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (9)
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حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (12)
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حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (21)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (22)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (23)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (24)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (25)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (26)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (27)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (28)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (29)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (30)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (31)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (32)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (33)
حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي (34)