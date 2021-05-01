موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في الخامسة والنصف مساء غدا الأحد، على ملعب أولد ترافورد ، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بتعادله مع نيو كاسل يونايتد 1-1 في الجولة الماضية، استمرارا لنتائجه السيئة هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ54 نقطة، فيما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثاني بـ67 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، وفيليبس للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فابيانو، كاباك، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جوتا، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: فيرمينيو

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

هندرسون

لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساكا

فريد – سكوت ماكتومناي

بول بوجبا – برونو فيرنانديش – ماركوس راشفورد

إدينسون كافاني

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي.