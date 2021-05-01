ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الجونة.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي، طاهر محمد طاهر من تصويبة صاروخية، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، فيما تعادل للجونة محمد نجيب من رأسية في الدقيقة 86.

وبهذا التعادل، يحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ40 نقطة من 18 لقاء.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي مع الجونة:

1- الزمالك - المركز الأول - 40 نقطة من 18 مباراة.

2- الأهلي المركز الثاني - 37 نقطة من 16 مباراة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 30 نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندري - المركز الخامس - 28 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 27 نقطة.

7- مصر للمقاصة - المركز السابع - 26 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا - المركز الثامن - 25 نقطة.

9- الجونة - المركز التاسع - 25 نقطة.

10- إنبي - المركز العاشر - 24 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 24 نقطة.

12- أسوان - المركز الثاني عشر - 20 نقطة.

13- المقاولون العرب - المركز الثالث عشر - 19 نقطة.

14- طلائع الجيش - المركز الرابع عشر- 17 نقطة.

15- البنك الأهلي - المركز الخامس عشر - 17 نقطة.

16- وادي دجلة - المركز السادس عشر - 16 نقطة.

17- الإسماعيلي - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 12 نقطة.

وفيما يلي قائمة الهدافين حتى الآن:

1- محمد شريف (الأهلي)، أحمد سمير (طلائع الجيش)، حسام حسن (سموحة)، عمر كمال (المصري) برصيد 9 أهداف لكل منهم.

2- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما (الزمالك)، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

3- عمرو جمال (طلائع الجيش)، رامي صبري (إنبي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، شميلس بيكيلي (مصر المقاصة)، رزاق سيسيه (الاتحاد السكندري) برصيد 6 اهداف لكل منهم.

4- روماريو وليامز (الاتحاد السكندري)، أحمد الشيخ (غزل المحلة)، باسم مرسي (المقاصة)، مصطفى فتحي (سموحة)، محمد هلال (وادي دجلة)، شريف دابو (سيراميكا كليوباترا)، عمر السعيد (الجونة)، جون أوكويي ( إنبي) برصيد 5 أهداف لكل منهم.