الأهلي يفقد نقطتين ثمينتين بتعادله مع الجونة

الشارقة - اميمة ياسر -

فقد الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل مع الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأهلي وي السلام".

تقدم طاهر محمد طاهر للأهلي في الدقيقة 57، وعادل النتيجة للجونة مدافعه محمد نجيب في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذا التعادل، يصبح الأهلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي لعب مباراتين أكثر من حامل اللقب، بينما رفع الجونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: جوزيف جوناثان – لؤي وائل – محمد نجيب – محمود الجزار

خط الوسط: أحمد عامر – نور السيد – سيرج أكا – محمد يكن

خط الهجوم: محمود شبراوي – إدريس مبومبو