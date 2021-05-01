ناصر ماهر أساسياً وشريف يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الجونة، التي ستقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي ‏WE‏ ‏السلام" والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الفريق الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

على الجانب الآخر، أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: جوزيف جوناثان – لؤي وائل – محمد نجيب – محمود الجزار

خط الوسط: أحمد عامر – نور السيد – سيرج أكا – محمد يكن

خط الهجوم: محمود شبراوي – إدريس مبومبو

وسيتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمود الغرباوي – عموري – محمد رجب – عمرو بركات – إسلام عبد النعيم – آلان كيامبادي – عمرو سعدواي – عربي بدر – كريم الطيب.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك، فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 24 نقطة.