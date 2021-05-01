ناصر ماهر أساسياً وشريف يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -
أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الجونة، التي ستقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي WE السلام" والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق الأحمر على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.
على الجانب الآخر، أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: إسلام طارق
خط الدفاع: جوزيف جوناثان – لؤي وائل – محمد نجيب – محمود الجزار
خط الوسط: أحمد عامر – نور السيد – سيرج أكا – محمد يكن
خط الهجوم: محمود شبراوي – إدريس مبومبو
وسيتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمود الغرباوي – عموري – محمد رجب – عمرو بركات – إسلام عبد النعيم – آلان كيامبادي – عمرو سعدواي – عربي بدر – كريم الطيب.
يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك، فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 24 نقطة.