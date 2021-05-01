تصدرها «الشناوي ومعلول».. قائمة أغلى 10 لاعبين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. «إنفوجراف»

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى في مواجهة قوية أمام صن داونز خلال القرعة التي تقام داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.

وجاءت نتيجة القرعة كما يلى..

الأهلى Vs صن داونز الجنوب إفريقى

مولودية الجزائر Vs الوداد المغربى

شباب بلوزداد الجزائرى Vs الترجى التونسى

كايزر تشيفز الجنوب إفريقى Vs سيمبا التنزانى



ونرصد موقع "اليوم السابع" قائمة أغلى 10 لاعبين في الأندية التى تتصارع فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيطر لاعبى الأهلى على القائمة التي يتصدرها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأحمر.

وجاءت قائمة أغلى لاعبي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وفقا لترانسفير ماركت على النحو التالي:

محمد الشناوي (الأهلي): 2.5 مليون يورو

على معلول (الأهلي): 1.5 مليون يورو

أليو ديانج (الأهلي): 1.5 مليون يورو

جونيور أجاي (الأهلي): 1.5 مليون يورو

عمرو السولية (الأهلي): 1.5 مليون يورو

خامات بيليات (صن دوانز): 1.5 مليون يورو

حسين الشحات (الأهلي): 1.2 مليون يورو

أيمن أشرف (الأهلي): 1.2 مليون يورو

أيوب الكعبي (الوداد): 1.2 مليون يورو

بدر بانون (الأهلي): 1.1 مليون يورو

ومن المقرر أن يلتقى فى نصف نهائى البطولة الفائز من مولودية الجزائر والوداد المغربى مع الفائز من كايزر تشيفز الجنوب إفريقى وسيمبا التنزانى.. على أن يلتقى الفائز من شباب بلوزداد الجزائرى والترجى التونسى مع الفائز من الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقى. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

قرعة دوري أبطال أفريقيا

كان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات

ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وتصدرت أندية سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي التصنيف الأول في القرعة، بعد تصدرها لمجموعاتها، بينما تم وضع أندية الأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر، في التصنيف الثاني بعد احتلالها مركز الوصافة في مجموعاتها.

موعد المباريات

وستقام مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، في حين ستقام مواجهات الإياب أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

في حين ستقام مواجهتي الذهاب للدور نصف النهائي أحد يومي 18 أو 19 يونيو، ومباراتي الإياب أحد يومي 25 أو 26 يونيو.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 17 يوليو، ولم يتحدد بعد ملعب المواجهة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن عقد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا اكتمل بعدما انتهت مباريات دور المجموعات، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة والتي ضمت 8 فرق من 6 دول مختلفة وهي كالتالي: سيمبا التنزاني، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، والأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائري.



وتأهلت لدور الثمانية من مسابقة دورى أبطال إفريقيا 8 فريق هى: (سيمبا والأهلى وصن داونز وشباب بلوزداد، والوداد وكايزر تشيفز، والترجى ومولودية الجزائر).

المتأهلون لربع نهائي دوري الأبطال هم:

- سيمبا (تنزانيا) - بلغ نصف النهائي عام 1974

- الأهلي (مصر) - صاحب الرقم القياسي في التتويج تسع مرات وحامل اللقب

- ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - البطل عام 2016

- شباب بلوزداد (الجزائر) - الظهور الأول في دور الثمانية

- الوداد (المغرب) - البطل مرتين، آخر مرة في 2017

- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - الظهور الأول في ربع النهائي