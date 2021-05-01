شوقى غريب يستقر على الـ3 الكبار فى «أولمبياد طوكيو».. على رأسهم محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - حصل شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، على الضوء الأخضر من محمد صلاح بخوض أولمبياد طوكيو مع المنتخب.

وتشير مصادر خاصة لـموقع "مبتدا" إلى أن محمد صلاح أبلغ غريب بأنه سيسعى أيضًا لإقناع الجهاز الفنى بقيادة يورجن كلوب وإدارة ليفربول بهذه الخطوة.

يأتى فى الوقت الذى تأكد خلاله انضمام محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال البطولة.

ويبقى المقعد الثالث به مفاضلة بين أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى، ومحمود حمدى "الونش" مدافع نادى الزمالك.

ويخطط شوقى غريب لضم مدافع لتدعيم الخط الخلفى، خصوصًا فى ظل قوة الأندية بمجموعة مصر وتحديدًا فى الشق الأمامى.