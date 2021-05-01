كارتيرون يكشف عن «جاسوس» في جهاز الزمالك.. ويصدر قرارات صارمة ضد اللاعبين خوفاً من بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استياءه من التعادل المخيب مع فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021، موضحا أن الفارس الأبيض قدم مباراة جيدة لكن الحظ لم يحالفه في النهاية.

وأوضح «كارتيرون»، أن التعادل يتحمله لاعبو الزمالك، مبينا أن اللاعبين كانوا خارج التركيز ولم يتقنوا تنفيذ الكرات الثابتة، كما أنه أجرى بعض التعديلات على التشكيل لتفادي ضغط المباريات وهو ما يؤدي إلى إجهاد اللاعبين، في ظل وجود مباريات كثيرة ببطولة الدوري الممتاز. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وعن الأزمة المثارة بينه وبين أسامة نبيه، المدرب العام، وطلبه لجواز السفر الخاص به، قال المدرب الفرنسي: «الحصول على جواز السفر الخاص بي لا يعني شيئا لأنني طلبته للقيام بعمل إداري، ولكن تسريب خبر كهذا يعني أنه لا توجد ثقة في بعض الأفراد وعلينا الاعتماد على أنفسنا، كما أنه غير جائز خروج مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت».

كاتيرون: علاقتي مع إدارة الزمالك جيدة جدا

وأضاف: «يوجد فرد في الزمالك يتحدث بالأكاذيب وعلاقتي مع الإدارة جيدة جدا وفي أفضل حال، ولا أرغب في التعليق على ما يقال في السوشيال ميديا ونركز أكثر في عملنا».

كاتيرون يعد محمد عواد بالحصول على فرصته في الزمالك

واختتم باتريس كارتيرون عن محمد عواد، حارس مرمى الفريق، قائلا: «عواد بعيد في الوقت الحالي عن المجموعة، ولدي ثلاثة حراس كبار ولو كان متواجدا في بداية الموسم لما سمح بوجود الحراس الثلاثة في الفريق، لأنهم جميعا يرغبون في المشاركة، واجتمعت مع الثلاثي، والأهم لدي هو الروح وطالما كان الفريق إيجابيا سيكون الفريق أفضل، وعواد سيحصل على فرصته».



رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، توقيع عقوبات خاصة على اللاعبين عقب التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في بطولة الدوري العام، مكتفيا بتطبيق اللائحة الخاصة بالانتصارات والتعادل في مثل هذه الحالة، من أجل التركيز في المواجهة المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

كارتيرون يمنع لاعبيه من التحدث مع أي مسئول في الزمالك

وأغلق المدير الفني الفرنسي على لاعبيه بشكل تام ومنع التحدث مع أي مسئول في النادي خاصة بعد انتشار التصريحات الخاصة بالفريق خاصة وانه غاضب بشدة من تسريب اخبار الفريق خارج النادي للصحفيين، وهو أمر يؤدي إلى عدم الاستقرار وتحدث وسائل الإعلام عن الأزمات فقط وتشتيت ذهن اللاعبين في ظل المرحلة الحالية الصعبة التي تحتاج تركيز الجميع.

كارتيرون في حالة انزعاج بسبب تسريب أخبار الزمالك

وفي المقابل أبدى المدير الفني انزعاجه الشديد من تسريب أخبار كاذبة عنه، خاصة أنه طالب جواز السفر من أجل تجديده فقط، وليس لأي شيء آخر، ويحدث هذا مع أي فريق وفعل هذا الأمر من قبل أثناء قيادته الفرق السابقة، ولكن حاليا يتم فهم الامور بشكل خاطئ وينتشر على وسائل الاعلام وأنه يريد الرحيل وهذا الأمر غير صحيح خاصة وأنه عاد للأبيض بمحض إرادته، من أجل تحقيق البطولات مرة أخرى.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري رغم التعادل مع المقاولون

وكان الزمالك قد أهدر نقطتين في سباق المنافسة على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021، ويحتل الفارس الأبيض، حاليا، الصدارة برصيد 40 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط عن النادي الأهلي، وصيف الترتيب.