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جوزيه مورينيو "سينتظر العودة" لكرة القدم بعد إقالته من توتنهام

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه "سينتظر العودة إلى كرة القدم"، وذلك بعد إقالته من تدريب فريق توتنهام الإنجليزي في نيسان المنصرم.

وأقيل البرتغالي البالغ من العمر 58 عاما بعد 17 شهرا في منصبه، عقب النصف الثاني السيئ من الموسم، الذي تراجع فيه توتنهام من صدارة الدوري الممتاز إلى المركز السابع. وسيعمل مورينيو كمحلل رياضي خلال بطولة يورو 2020 هذا الصيف.

وقال مورينيو: "ليس لدي أي خطط. أنا أمضي في حياتي الطبيعية. أشعر بالانتعاش. أشعر بالهدوء. أنا في عطلة". وأضاف لمجلة تايمز: "لدي المزيد من الوقت لأقوم بواجباتي".

وتابع: "سأنتظر العودة إلى كرة القدم. ليس فقط للنادي المناسب ولكن للثقافة المناسبة. ربما يكون الموسم المقبل سابقا لأوانه، سنرى".

وخلال هذا الموسم عانى مورينيو - الذي درب سابقا ، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، ، وبورتو البرتغالي - من 10 هزائم في الدوري في موسم واحد، وذلك للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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