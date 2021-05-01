شكرا لقرائتكم خبر عن حضور 25 فردا لكل فريق فى مباراة الأهلى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت جهات الأمن بالغربية مسئولى الأهلى وغزل المحلة بحضور 25 فردا فقط من قبل مجلس إدارة الفريقين في المباراة التي تجمعهما الاثنين المقبل باستاد غزل المحلة ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويواجه الأهلى نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على استاد المحلة.

ويسعى خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أستغلال عامل الأرض والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية حتى يستطيع احتلال مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في خمس مباريات أمام طلائع الجيش والزمالك و وادى دجلة والانتاج الحربى والمقاولون العرب بالاضافة للتعادل في تسع مباريات أمام أسوان وانبي والجونة وسموحة والاتحاد السكندري والاسماعيلي والبنك الاهلي وبيراميدز والخسارة في اربع مباريات أمام الاهلي والمصري والمقاصة وسيراميكا كليوباترا .