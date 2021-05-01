شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. بسمة مدحت لاعبة اليد: هوايتى القراءة و كان حلمى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " بسمة مدحت "، لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مكرونة بالصوص الأبيض.

من نجمك المفضل ؟

محمد هنيدى.

من مطربك المفضل ؟

حمادة هلال.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

ممثلة أو عارضة أزياء .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا بتجاهل .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين عبد العزيز .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط و لكن لو رياضى يكون أفضل .