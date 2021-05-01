شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفاوض بيراميدز فرجاني ساسي؟.. مصدر مقرب من النجم التونسي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، حقيقة دخوله فى مفاوضات مع مسئولى نادى بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار فرجانى ساسي، لكن وفقا للسقف المحدد من جانب النادى والقدرة على تنفيذ طلبات اللاعب، وهو ما ينتظر حسمه بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب موعد انتهاء عقده الحالي.

وكشف مصدر مقرب من ساسي، أن بيراميدز لم يتفاوض مع اللاعب نهائيا فى الفترة الماضية، والاتصالات التى تلقاها وكيل اللاعب مؤخرا جميعها من أندية غير مصرية.

وأكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز، فى وقت سابق، أن فرجانى ساسى خارج حسابات ناديه بسبب ضخامة المقابل المادى المطلوب للتعاقد معه، مشيرًا إلى أن ساسى اشترط على الزمالك الحصول على ما يقرب من 2 مليون و100 ألف دولار من أجل التجديد، وهو مبلغ ضخم جدًا لا يمكن سداده.

وعلق المصدر على حقيقة وجود جلسة بين اللاعب وإدارة بيراميدز فى الوقت الحالي قائلاً، إن هذا الأمر لم يحدث وليس له أى أساس من الصحة، وبيراميدز لا يفاوض لاعبين مازالوا على قيد أنديتهم، وما حدث أن أحد المسئولين فى إدارة بيراميدز كان يجلس فى "كافيه" بالتجمع الخامس أمس الخميس، وتواجد فرجانى ساسى فى نفس المكان لكن لم يحدث أى لقاء بين الطرفين أو حديث، أو حتى مصافحة.

وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد، كما وضع مسئولو نادى الزمالك حلا جديدا لإنهاء ملف ساسي، وذلك بتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط.