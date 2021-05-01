شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يشكر مجلس إدارة الأهلي على دعوته ويعتذر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خالص اعتزازه وشكره لمجلس إدارة النادى الأهلى على دعوته لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس تدشين استاد النادى بالشيخ زايد، موضحا أنه كان يتمنى الحضور والمشاركة فى هذا الحدث لولا ظروف إصابته بفيروس كورونا والتى منعته من الحضور وتلبيه دعوة ناديه التى تلقاها من خلال جمال جبر مدير المركز الاعلامى بالنادي

وهنأ البدرى مجلس الإدارة وأعضاء النادى وجماهيره الغفيرة بمناسبة هذا الحدث التاريخى والخطوة غير المسبوقة بالنسبة للنادى ببدء إجراءات بناء الاستاد، موضحا أن هذا عمل عظيم يحسب لمجلس الإدارة الحالى بتحقيق هذا الحلم الغالى على كل محبى القلعة الحمراء.

وأكد البدرى على تقديره الشخصى لمجلس إدارة النادى الأهلى وباقى الأعضاء على هذه اللفتة الطيبة بدعوته كواحد من أبناء هذا الكيان الذى قضى فيه طيلة عمره ناشئا ولاعبا ومدربا فى جميع قطاعاته ومديرًا فنيا للفريق الأول.

وحرص عدد من لاعبى النادى الأهلي، ومنهم محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، على حضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلى بالشيخ زايد، وبدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى.

ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.