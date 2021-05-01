شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: استاد الأهلى حدث تاريخى وسنواجه فريقا عالميا فى الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، أن مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي بالشيخ زايد حدث تاريخى. وقال محسن صالح فى تصريحات لقناة الأهلى، "حدث تاريخي بالنسبة لنا، سيظل التاريخ يذكر يوم وضع حجر أساس استاد النادى الأهلي، فخور أن أكون جزءا من هذا الحدث، إن شاء الله نحضر حفل افتتاح الاستاد وخوض الفريق لمباراة مع نادٍ عالمى".

ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

وكان مجلس إدارة الأهلى قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص عدد من لاعبى النادي الأهلي، ومنهم محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، على حضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي بالشيخ زايد،.