شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: استاد الأهلى حدث تاريخى وسنواجه فريقا عالميا فى الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، أن مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي بالشيخ زايد حدث تاريخى. وقال محسن صالح فى تصريحات لقناة الأهلى، "حدث تاريخي بالنسبة لنا، سيظل التاريخ يذكر يوم وضع حجر أساس استاد النادى الأهلي، فخور أن أكون جزءا من هذا الحدث، إن شاء الله نحضر حفل افتتاح الاستاد وخوض الفريق لمباراة مع نادٍ عالمى".
ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.
ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.
وكان مجلس إدارة الأهلى قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص عدد من لاعبى النادي الأهلي، ومنهم محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، على حضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي بالشيخ زايد،.