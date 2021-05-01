شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب قمة الناشئين يثير خلافا بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب ملعب مباراة الزمالك ضد الأهلي فى قمة الناشئين مواليد 2003، والمقرر لها الجمعة المقبل، فى إثارة أزمة جديدة بين القطبين. وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 15 لمباريات دوري الناشئين مواليد 2003، بمقر نادي الزمالك.

وتكمن الأزمة فى تحديد مجمع ملاعب الناشئين بالزمالك لاستضافة المباراة، وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة، لكن النادى الأهلي يرغب فى إقامة اللقاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة الرئيسي، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة البيضاء نهائياً متمسكين بإقامتها فى ملاعب الناشئين وفقا للجدول.

وشهدت الفترة الماضية أزمة أخرى بين قطبى الكرة المصرية في قطاع الشباب لتحديد بطل دوري الجمهورية (مواليد 99)، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوى فريقين فى عدد النقاط ، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس هذه الازمة.

الأزمة بدأت عندما تمت إقامة دوري 99 من 3 مجموعات ليصعد أول 3 فرق، وكان هناك إتفاق على إقامة دوري من دورين للفرق الـ9 المتأهلة، لكن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قررت الإكتفاء بدوري من دور واحد ولم تعدل اللائحة واكتفت بلائحة أول الموسم والتي كانت تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

ويعتمد الأهلي أنه بطل الدوري بعد فوزه على الزمالك فى المواجهات المباشرة بعد التساوى فى النقاط بينما الزمالك اعتبر نفسه فائزاً لأن المواجهات المباشرة لا يعتد بها إلا في إقامة مباراتين بين نفس الفريقين ذهابا وإيابا، وهو ما لم يحدث وعليه اعتبر الزمالك نفسه فائزاً ببطولة الدوري.

وتحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن أزمة مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة مواليد 99، قائلا: "مسابقة 99 انتهت، وكان من المفترض ألا تقام مرة أخرى من الموسم الماضى، لأنها ليست مهمة بالنسبة لنا، ودوري 2003 الأهم علشان كأس العالم".