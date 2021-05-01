شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وسليمان وسعد سمير فى حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبى النادي الأهلي، ومنهم محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، على حضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي بالشيخ زايد، وبدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى.

ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.







الشناوي وسعد وسليمان



الشناوي



سعد سمير فى الحفل



سعد سمير فى الحفل