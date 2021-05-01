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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى وسليمان وسعد سمير فى حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبى النادي الأهلي، ومنهم محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، على حضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي بالشيخ زايد، وبدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى.
ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.
ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.
وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
الشناوي وسعد وسليمان
الشناوي
سعد سمير فى الحفل
سعد سمير فى الحفل
أيمن أشرف فى الحفل