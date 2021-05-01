شكرا لقرائتكم خبر عن القدر يقود عواد للظهور الأول بقميص الزمالك هذا الموسم أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه أمام بيراميدز، فى المباراة المقرر لها مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل عن مباراة الزمالك وبيراميدز، لإصابة الأول بآلام في الظهر، وتعرض الثاني لفيروس كورونا، وبالتالي أصبح محمد عواد الأنسب والأجهز لخوض مباراة بيراميدز.

عواد لم يشارك مع الزمالك هذا الموسم نهائيا في أي مباراة، ويعد أبو جبل أكثر حراس الزمالك مشاركة فى المباريات هذا الموسم بواقع 15 لقاء يليه جنش حيث لعب في 9 مباريات.

الزمالك لا يزال يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، لكنه سمح للغريم التقليدي الأهلي بالاقتراب من الصدارة بعد السقوط في فخ التعادل أمام المقاولون بالجولة الأخيرة، قبل تعادل الأهلي أيضا أمام الجونة فى نفس الجولة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

الزمالك وبيراميدز، لعبا نفس عدد المباريات حتي الآن، بواقع 18 مباراة لكل فريق بالنسخة الحالية للدوري، وحقق الزمالك متصدر البطولة الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 7 مباريات، وتعادل فى 9، وخسر مباراتين.