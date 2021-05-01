شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مساحة استاد الاهلي والسعة الجماهيرية وموعد الانتهاء من بنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو النادي الأهلي أن مساحة إستاد الأهلي ستكون 48 ألف متر، وشددوا على أن المساحة ستكون مُخصصة للاستاد فقط بخلاف المساحة الأخرى المُخصصة للمدينة الرياضية الأخرى المُلحقة بالاستاد بجانب محيطه.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المدة المتوقعة للانتهاء من استاد الأهلى ستكون خمسة أعوام، وأن سعة الاستاد ستكون 50 ألف مشجع كحد أقصى، وأن هناك عدة تصميمات سيتم الاختيار من بينها الفترة المقبلة للاستقرار على التصميم الأنسب والأفضل لتحقيق حلم جماهير الأهلي.

وبدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى، والتى تقام حاليا بفرع الشيخ زايد، ونشر موقع النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لآخر التحضيرات والتجهيزات لاستقبال المدعوين لحضور الحفل.

ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص مجلس الأهلى على توجيه برقية شكر وامتنان لرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادى الأهلي، الذى يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار فى تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضى ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد فى المحافل الدولية.

كشف مسئولو النادي الأهلي عن مساحة إستاد الأهلي ستكون 48 ألف متر ، وشددوا على أن المساحة ستكون مُخصصة للإستاد فقط بخلاف المساحة الأخرى المُخصصة للمدينة الرياضية الأخرى المُلحقة بالإستاد بجانب ما يُحيط بالإستاد.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المدة التوقعة للإنتهاء من الإستاد ستكون خمسة أعوام ، وأوضحوا أن سعة الإستاد ستكون 50 ألف مشجع كحد أقصى ، و أن هناك عدة تصميمات سيتم الإختيار بينها الفترة المقبلة للإستقرار على التصميم الأنسب والأفضل لتحقيق حلم جماهير الأهلي.

وبدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى، والتى تقام حاليا بفرع الشيخ زايد، ونشر موقع النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لآخر التحضيرات والتجهيزات لاستقبال المدعوين لحضور الحفل.

ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص مجلس الأهلى على توجيه برقية شكر وامتنان لرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادى الأهلي، الذى يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار فى تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضى ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد فى المحافل الدولية.