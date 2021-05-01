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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر استعدادات حفل وضع حجر أساس استاد النادى الأهلى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى، والتى تقام حاليا بفرع الشيخ زايد، ونشر موقع النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لآخر التحضيرات والتجهيزات لاستقبال المدعوين لحضور الحفل.
ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.
ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.
وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص مجلس الأهلى على توجيه برقية شكر وامتنان لرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادى الأهلي، الذى يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار فى تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضى ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد فى المحافل الدولية.