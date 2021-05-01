شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر استعدادات حفل وضع حجر أساس استاد النادى الأهلى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مراسم حفل وضع أساس استاد النادى الأهلى، والتى تقام حاليا بفرع الشيخ زايد، ونشر موقع النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لآخر التحضيرات والتجهيزات لاستقبال المدعوين لحضور الحفل.

ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

وكان مجلس إدارة الأهلى، قد أعلن عقب اجتماعه الذى جرى مساء الأحد الماضى عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادى الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص مجلس الأهلى على توجيه برقية شكر وامتنان لرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادى الأهلي، الذى يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار فى تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضى ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد فى المحافل الدولية.



