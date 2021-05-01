بالفيديو والصور.. لحظات تاريخية.. وتفاصيل قرار انشاء استاد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسط حضور أعضاء المجلس حجر أساس النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي حضور كل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق الأول على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، من المقرر أن يقام «استاد الأهلي» على مساحة 48 ألف متر، ويضم مجموعة من الملحقات؛ بينها صالة مغطاة وفندق للإقامة وملعبان فرعيان للتدريبات، وجراج للسيارات، ومن المتوقع أن يتم انجازه خلال خمس سنوات، وهو الخطوة الأولي في مشروع المدينة الرياضية العملاقة، التي يعتزم النادي تدشينها.

وخلال كلمته، استعرض الخطيب بداية حلم الاستاد، وصولا إلى ‏مرحلة التنفيذ، واتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، من خلال التواجد اليوم في الأرض ‏المخصصة للبناء ووضع حجر الأساس للاستاد الذي يعد حلم الملايين من عشاق ومحبي ‏النادي.‏

وقال الخطيب "البداية أرض الشيخ زايد 2005، وتحديدا بتاريخ 5ـ 8ـ 2005، بداية ‏أرض الشيخ زايد، ثم صدور قرار وزاري رقم 254 بتاريخ 31ـ12ـ2009، بنسبة بناء 5%، ‏تتضمن الصالات والاستاد والمباني الإدارية، وخدمات النادي وصرح رياضي كبير.. وحصلنا ‏على قرار وزاري بإسناد الاستاد بقرار وزاري عام 2009 ولكن كانت نسبة الارتفاع ‏المحددة للبناء 6 أمتار، بما يعني أننا لابد أن ننزل 30 مترا وهو أمر مكلف جدا".

وواصل الخطيب حديث "تم الاجتماع مع هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة العمليات، وشرحنا ‏لهم الأمر واستغرق الأمر شهورا، وسار العمل وفقا للقانون واللوائح، ووصلنا إلى أن تكون ‏نسبة الارتفاع 30 مترا، وهو ما أود أن أشكر عليه الدولة؛ لأنها حلت الكثير من المشاكل ‏والعقبات بهذا القرار".