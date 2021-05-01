الخطيب يتحدث عن.. ستاد الأهلي.. التمويل.. الخطوات المقبلة.. ودعم الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه ليس قلقاً بشأن عملية تمويل ستاد الأهلي، وحرص على تقديم الشكر لرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي على دعمه للرياضة المصرية، وكشف الخطوات المقبلة في مراسم وضع حجر الأساس.

وأعلن الأهلي في وقت سابق حضور كلا من أٔشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«ستاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية، لحضور مراسم وضع حجر الأساس في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت.

وقال الخطيب أثناء كلمته "الحمد لله رب العالمين، ونحن لاعبين في النادي الأهلي، كنا نحلم بأن نلعب يوماً ما في ستاد الأهلي، هذا الأمر منذ أكثر من 50 عاماً، في أحد المرات كنت أتحدث مع طاهر الشيخ ونحن نلعب في ستاد القاهرة والجماهير تتواجد، قلت له نتمنى أن نلعب في ستاد الأهلي، قبلها بيوم شاهدنا مباراة لمانشستر يونايتد على ملعبه".

وتابع "لكي نصل لتلك المرحلة المهمة في تاريخ النادي الأهلي، يجب أن نشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لأمر مهم جداً وجدته من خلال التعامل مع كل مؤسسات الدولة، وهو دعم سرعة دفع التنمية الرياضية ويكون الأداء أسرع طالما هناك جدية في العمل، نشكر كل مؤسسات الدولة".

وأضاف "الحمد لله، بداية من 2005 قمنا بانهاء كافة الاجراءات القانونية من أجل الوصول عبر تلك السنوات لما نحن فيه الآن، والحصول على موافقات لبناء ستاد بارتفاع 30 متر وهذا أمر رائع، نشكر الدولة بكل تأكيد، هذا الأمر سوف يساعدنا في المشروع الكبير".

وشدد "المساحة في 2009 كانت 28 ألف متر، والمساحة الحالية 48 ألف متر، وهذا أمر عظيم".

وصرح "هناك بعض الخطوات التي سوف تتم في المرحلة المقبلة، سيتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية وأصحاب الخبرات في بناء الستادات لكي يتم العمل على كل ما يتعلق بالتصميات والأمور الخاصة بالستاد وذلك خلال اسبوع أو 10 أيام وتعديل المخططات والقرار الوزاري وفقاً لتلك المساحة الجديدة".

واستمر "لست قلقاً بشأن تمويل بناء ستاد الأهلي، النادي الأهلي اسم كبير جداً، هو النادي الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، بمجرد وضع حجر الأساس سنجد الكثير يريد العمل معنا، لست قلقاً، الأهلي خلفه ملايين من محبيه وجماهيره، الجميع سوف يساعد في بناء ستاد ناديه".

واختتم "جماهير الأهلي عظيمة ودائماً تدعم قرارات ومواقف ناديها، أبارك لهم على تحقيق الحلم، كل الأمور الصعبة انتهت والقادم أفضل إن شاء الله".