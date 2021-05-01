وزير الإسكان: ستاد الأهلي مهم من حيث العمران الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مشروع إنشاء ستاد النادي الأهلي مهم من ناحية العمران الرياضي، وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية.

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"ستاد الأهلي" في أرض النادي بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر ظهر اليوم السبت.

وأعلن الأهلي في وقت سابق حضور كلا من أٔشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«ستاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وقال الجزار خلال المؤتمر الصحفي وضع حجر الأساس الخاص بـ"ستاد الأهلي": "أهنئ الجميع على هذا المشروع، والرياضة تخاطب الشباب، ولا يوجد مجتمع عمراني ليس مكتملا، والرياضة تعتبر عمران، وما نشهده اليوم هو أمر هام جدا من حيث العمران الرياضي، لأنه عامل جذب".

وأضاف: "يجب أن يتذكر الجميع هذا التاريخ وهذه الأرض وكيف ستتحول من رمل بعد ١٠ سنوات، وستاد الأهلي سيكون إضافة كبيرة لأرض الشيخ زايد، وأتمنى أن يقوم النادي الأهلي بالإسراع في بناء هذا المشروع من أجل التنمية".

وفي سياق متصل، قال محافظ الجيزة: "أهنئ الجميع على هذه اللحظة التاريخية، ومجهود كبير لمجلس إدارة الأهلي، وإنجاز رياضي كبير لجمهورية مصر العربية ومحافظة الجيزة، وان شاء الله نشهد قريبا افتتاح ستاد النادي الأهلي".