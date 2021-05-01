"50 ألف مشجع".. المستشار الهندسي يعلن مدة بناء وسعة ستاد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سامح علي المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن سعة "ستاد الأهلي" لن تقل عن 50 ألف مشجع، مشيراً الى أن مدة البناء قد تستغرق 5 سنوات.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن عقب اجتماعه الأخير عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء ستاد النادي الأهلي، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وقال سامح علي في تصريحات لقناة النادي الأهلي "ستاد الأهلي حلم لكل الأجيال، الحلم يتحقق، الأمر ليس مجرد وضع حجر أساس، لكن حصل الأهلي عن طريق عمل كبير لمجلس الإدارة على كافة الموافقات".

وشدد "الأرض المخصصة لبناء ستاد الأهلي 48 ألف متر، بخلاف كل ما يشتمله الستاد من خدمات".

وتابع "المدة الزمنية لبناء الستاد 5 سنوات، ولن يقل عن 50 ألف مشجع وقد تزيد سعة المدرجات".

واختتم تصريحاته قائلاً "لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للستاد، مجلس الأهلي سوف يدرس كل الأمور المتعلقة بالتصاميم والمقترحات في الفترة المقبلة إن شاء الله".