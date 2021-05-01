لجنة التخطيط: النادي يخدم المجتمع وليس نفسه.. وستاد الأهلي نقلة نوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالأهلي، أن مشروع بناء ستاد الأهلي هو نقلة نوعية في مستقبل النادي، مشيراً إلى أن النادي يخدم المجتمع بأكمله وليس نفسه فقط.

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"ستاد الأهلي" في أرض النادي بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر ظهر اليوم السبت.

وأعلن الأهلي في وقت سابق حضور كلا من أٔشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«ستاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وقال ناصف في تصريحات لقناة الأهلي: "ستاد الأهلي هو نقلة نوعية في مستقبل النادي الأهلي، وقرارات النادي مدروسة".

واختتم عضو لجنة التخطيط: "مستقبل النادي الأهلي سيتحدد من هنا، ومجلس الإدارة يلتزم بوعوده، وأهنئ الجميع على هذا المشروع، الأهلي كمؤسسة يخدم المجتمع وليس نفسه فقط".