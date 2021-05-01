لجنة التخطيط: النادي يخدم المجتمع وليس نفسه.. وستاد الأهلي نقلة نوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالأهلي، أن مشروع بناء ستاد الأهلي هو نقلة نوعية في مستقبل النادي، مشيراً إلى أن النادي يخدم المجتمع بأكمله وليس نفسه فقط.
ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"ستاد الأهلي" في أرض النادي بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر ظهر اليوم السبت.
وأعلن الأهلي في وقت سابق حضور كلا من أٔشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«ستاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.
وقال ناصف في تصريحات لقناة الأهلي: "ستاد الأهلي هو نقلة نوعية في مستقبل النادي الأهلي، وقرارات النادي مدروسة".
واختتم عضو لجنة التخطيط: "مستقبل النادي الأهلي سيتحدد من هنا، ومجلس الإدارة يلتزم بوعوده، وأهنئ الجميع على هذا المشروع، الأهلي كمؤسسة يخدم المجتمع وليس نفسه فقط".