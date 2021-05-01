نهاية الحفل.. الخطيب يضع حجر اساس ستاد الأهلي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"ستاد الأهلي" في أرض النادي بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر ظهر اليوم السبت.

وأعلن الأهلي في وقت سابق حضور كلا من أٔشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«ستاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية، لحضور مراسم وضع حجر الأساس في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت.

وشهد مقر الحدث، توافد الحضور استعداداً لانطلاق مراسم وضع حجر الأساس.

ووصل محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك مسؤولي الإدارة التنفيذية ونجوم الفريق في الوقت الحالي والسابق، وكذلك أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

ووصل منذ قليل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعاصم الجزار وزير الإسكان، للمشاركة في مراسم وضع حجر أساس ستاد الأهلي، بجانب وصول سيف الوزيري رئيس شركة ستادات ومحمد مرجان مسؤول الشركة والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي.

وكان مجلس الإدارة قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء ستاد النادي الأهلي، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.