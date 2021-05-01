نهاية الحفل.. الخطيب يضع حجر اساس ستاد الأهلي (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"ستاد الأهلي" في أرض النادي بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر ظهر اليوم السبت.
وأعلن الأهلي في وقت سابق حضور كلا من أٔشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«ستاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.
ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية، لحضور مراسم وضع حجر الأساس في الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت.
وشهد مقر الحدث، توافد الحضور استعداداً لانطلاق مراسم وضع حجر الأساس.
ووصل محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك مسؤولي الإدارة التنفيذية ونجوم الفريق في الوقت الحالي والسابق، وكذلك أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.
ووصل منذ قليل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعاصم الجزار وزير الإسكان، للمشاركة في مراسم وضع حجر أساس ستاد الأهلي، بجانب وصول سيف الوزيري رئيس شركة ستادات ومحمد مرجان مسؤول الشركة والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي.
وكان مجلس الإدارة قد أعلن عقب اجتماعه الذي جرى مساء الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء ستاد النادي الأهلي، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.