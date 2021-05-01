الخليج 365 يكشف.. كواليس غرفة ملابس الأهلي بعد التعادل أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في النادي الأهلي، كواليس غرفة خلع ملابس الفريق بعد التعادل الأخير أمام الجونة في مسابقة الدوري.

وتعادل الأهلي بملعب استاد "الأهلي WE السلام" 1-1 أمام الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الموسم الحالي.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لم يوجه أي حديث للاعبين عقب المباراة، وسيطرت حالة من الصمت على الجميع.

وقال المصدر، أن بعض اللاعبين توقعوا أن يكون هناك أحدايث وعبارات من المدير الفني في ظل ظهور البعض مقصراً خلال المباراة، لكن المدرب لم يتحدث مع أي لاعب وكذلك مدير الكرة.

واختتم المصدر، أن الجهاز الفني أخطر اللاعبين فقط بأن اليوم السبت راحة من التدريبات، وسيتدرب الفريق يوم الأحد استعداداً لمباراة غزل المحلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة في مباراة الجولة الـ19 لمسابقة الدوري يوم الاثنين بملعب استاد غزل المحلة في التاسعة والنصف مساءً.