صلاح: ليفربول لم يناقش معي مسألة تجديد عقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريق الريدز لم يتحدث معه عن أي شيء مرتبط بتجديد تعاقده مع النادي حتى الآن.

ويرتبط صلاح بعقد مع نادي ليفربول، ينتهي في صيف عام 2023، ولكن النجم المصري أكد أنه لا توجد محادثات بشأن تجديد عقده.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لم يتحدث أحد من ليفربول معي بشأن تجديد عقدي، ليس لدي الكثير لأقوله في ذلك الأمر، لم يتحدث أحد معي في النادي عن أي شيء، لذلك لا أعلم شيء".

واختتم النجم المصري: "قلت سابقاً أنني أرغب في الفوز بالدوري الإنجليزي، وأن أفوز بدوري أبطال أوروبا مجدداً، هي أشياء رائعة لتفوز بها، أنا فقط أحاول أن أفوز بهذه البطولات مجدداً، جزء من عملنا هو الفوز بالبطولات".

جدير بالذكر أن النجم محمد صلاح، ارتبط بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.