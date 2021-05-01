مدرب سلة الأهلي السابق لمصراوي: أتحمل المسؤولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أشرف توفيق، المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي السابق، أنه يتحمل مسؤولية نتائج الفريق مؤخراً، مشيراً الى شعوره بعدم التوفيق لهذا قرر الاستقالة والرحيل عن تدريب الفريق.

وخسر الأهلي مؤخراً كأس مصر لكرة السلة لصالح الاتحاد السكندري، ليقرر المدير الفني للأهلي الاستقالة.

وقال أشرف توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" "أنا من أبناء النادي الأهلي، لاعباً ومدرباً، تعلمت دائماً أن تكون علاقتي مباشرة مع الأهلي دون أن يكون هناك أي وسيط".

وتابع "اذا كنت قد اتخذت هذا القرار، فهذا لكي أحمل نفسي المسؤولية بالكامل، ولمصلحة النادي الأهلي أولاً وأخيراً".

وشدد "أشعر بعدم التوفيق".

واختتم "أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي، وكذلك النشاط الرياضي في النادي والجهاز المعاون وجميع اللاعبين، أتمنى التوفيق للأهلي في قبل نهائي دوري السوبر".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري السوبر.