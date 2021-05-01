الخليج 365 يكشف.. عواد يقترب من تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك للدفع بالحارس محمد عواد في تشكيل الفريق خلال المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن عواد يقترب بشدة للمشاركة في مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة.

وأشارالمصدر الى أن قرار كارتيرون المنتظر يأتي بسبب استمرار غياب محمد أبوجبل حارس الفريق عن المباراة نظراً لإصابته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بجانب معاناة محمود عبدالرحيم "جنش" من آلام في الظهر.

وشارك "جنش" مؤخراً في تعادل الزمالك والمقاولون العرب 2-2 بمباراة الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز، وتواجد معه على مقاعد البدلاء أحمد نادر السيد.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت غياب طويل لمحمد عواد عن المشاركة مع الزمالك، بجانب قرار كارتيرون باستبعاده من قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة لعدم التزامه بالتعليمات.

وأعلن أسامة نبيه المدرب العام انتهاء قرار الجهاز الفني تجاه محمد عواد، وقال إن الجهاز الفني قرر مشاركة عواد في التدريبات بعدما امتثل لقرار الجهاز بالمشاركة في مباراة فريق الأمل أمام زد.

وأدى محمد عوادتدريبات إضافية خاصة بعد انتهاء التدريبات الجماعية تحت إشراف أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق يوم الجمعة وفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للقلعة البيضاء.